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Байден: Я доручив надати Трампу таку ж охорону, як якби він був президентом

Ірина БалачукСубота, 12 жовтня 2024, 00:44
Байден: Я доручив надати Трампу таку ж охорону, як якби він був президентом
Президент США Джо Байден. Фото з Facebook

Президент США Джо Байден заявив, що доручив надати кандидату в президенти від республіканців Дональду Трампу таку ж охорону, як якби він обіймав посаду президента.

Джерело: коментар Байдена журналістам, який наводить сайт Білого дому

Деталі: Під час спілкування щодо урагану "Мілтон" президента також запитали про те, чи схвалює він прохання Трампа про використання військових літаків на завершальних етапах кампанії.

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Байден на це пожартував: "За умови, що він не попросить F-15".

Пряма мова президента США: "Послухайте, я сказав департаменту дати йому все, що йому потрібно. Як ніби він був би чинним президентом. Дати все, що йому потрібно. Якщо це вписується в цю категорію, то гаразд. Але якщо ні, то він не зможе (цим користуватися – ред.)".

Що було раніше: Кампанія кандидата в американські президенти від Республіканської партії Дональда Трампа в останні тижні президентських перегонів у США запросила для нього військовий літак, розширення обмежень для польотів над його резиденціями та встановлення куленепробивних скляних щитів у місцях його виступів. За даними журналістів, ці запити були сформовані після того, як американська розвідка отримала дані, що Іран продовжує активно прагнути ліквідації Трампа. 

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Передісторія: 

  • У вересні співробітники американської розвідки попередили Трампа про реальні загрози його життю, які надходять з Ірану.
  • Після цього він різко попередив Іран про те, що буде робити, якщо стане американським президентом.
  • Також нещодавно представники американської розвідки заявили, що Росія, Іран і Китай продовжують нести відповідальність за більшість спроб впливу на американських виборців.
  • Разом з тим вони мають різні уподобання щодо переможця в американських виборах: РФ зацікавлена в перемозі Трампа, Іран – в Гарріс.

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