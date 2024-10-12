Байден: Я доручив надати Трампу таку ж охорону, як якби він був президентом

Президент США Джо Байден заявив, що доручив надати кандидату в президенти від республіканців Дональду Трампу таку ж охорону, як якби він обіймав посаду президента.

Джерело: коментар Байдена журналістам, який наводить сайт Білого дому

Деталі: Під час спілкування щодо урагану "Мілтон" президента також запитали про те, чи схвалює він прохання Трампа про використання військових літаків на завершальних етапах кампанії.

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Байден на це пожартував: "За умови, що він не попросить F-15".

Пряма мова президента США: "Послухайте, я сказав департаменту дати йому все, що йому потрібно. Як ніби він був би чинним президентом. Дати все, що йому потрібно. Якщо це вписується в цю категорію, то гаразд. Але якщо ні, то він не зможе (цим користуватися – ред.)".

Що було раніше: Кампанія кандидата в американські президенти від Республіканської партії Дональда Трампа в останні тижні президентських перегонів у США запросила для нього військовий літак, розширення обмежень для польотів над його резиденціями та встановлення куленепробивних скляних щитів у місцях його виступів. За даними журналістів, ці запити були сформовані після того, як американська розвідка отримала дані, що Іран продовжує активно прагнути ліквідації Трампа.

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