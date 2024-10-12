Байден: Я поручил предоставить Трампу такую же охрану, как если бы он был президентом

Президент США Джо Байден заявил, что поручил предоставить кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу такую же охрану, как если бы он занимал должность президента.

Источник: комментарий Байдена журналистам, который приводит сайт Белого дома

Детали: Во время общения относительно урагана "Милтон" президента также спросили о том, одобряет ли он просьбу Трампа об использовании военных самолетов на завершающих этапах кампании.

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Байден на это пошутил: "При условии, что он не попросит F-15".

Прямая речь президента США: "Послушайте, я сказал департаменту дать ему все, что ему нужно. Как если бы он был действующим президентом. Дать все, что ему нужно. Если это вписывается в эту категорию, то хорошо. Но если нет, то он не сможет (этим пользоваться – ред.)".

Что было раньше: Кампания кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в последние недели президентской гонки в США запросила для него военный самолет, расширение ограничений для полетов над его резиденциями и установление пуленепробиваемых стеклянных щитов в местах его выступлений. По данным журналистов, эти запросы были сформированы после того, как американская разведка получила данные, что Иран продолжает активно стремиться к ликвидации Трампа.

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