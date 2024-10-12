Двоє чоловіків розбирали боєприпас на Харківщині – вони у лікарні

Двоє чоловіків постраждали внаслідок підриву вибухонебезпечного предмета у Харківській області.

Джерело: ДСНС

Деталі: Уточнюється, що вранці 12 жовтня на території приватного домоволодіння у місті Дергачі Харківського району стався підрив ВНП.

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Внаслідок вибуху отримали осколкові поранення двоє чоловіків, які намагались розібрати боєприпас.

Бригадою екстреної медичної допомоги їх було госпіталізовано до обласної лікарні.

Рятувальники просять повідомляти у разі виявлення підозрілих предметів – їх не рекомендують підіймати, бити або розбирати.