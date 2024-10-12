Двое мужчин разбирали боеприпас на Харьковщине – они в больнице

Двое мужчин пострадали в результате подрыва взрывоопасного предмета в Харьковской области.

Источник: ГСЧС

Детали: Уточняется, что утром 12 октября на территории частного домовладения в Дергачах Харьковского района произошел подрыв ВНП.

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В результате взрыва получили осколочные ранения двое мужчин, пытавшихся разобрать боеприпас.

Бригадой экстренной медицинской помощи они были госпитализированы в областную больницу.

Спасатели просят сообщать в случае обнаружения подозрительных предметов – их не рекомендуют поднимать, избивать или разбирать.