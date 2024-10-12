Двое мужчин разбирали боеприпас на Харьковщине – они в больнице
Суббота, 12 октября 2024, 11:46
Двое мужчин пострадали в результате подрыва взрывоопасного предмета в Харьковской области.
Источник: ГСЧС
Детали: Уточняется, что утром 12 октября на территории частного домовладения в Дергачах Харьковского района произошел подрыв ВНП.
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В результате взрыва получили осколочные ранения двое мужчин, пытавшихся разобрать боеприпас.
Бригадой экстренной медицинской помощи они были госпитализированы в областную больницу.
Спасатели просят сообщать в случае обнаружения подозрительных предметов – их не рекомендуют поднимать, избивать или разбирать.
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