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Грузинські телеканали оштрафували за відмову показати відео влади з кадрами зруйнованих українських міст

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 12 жовтня 2024, 12:06
Грузинські телеканали оштрафували за відмову показати відео влади з кадрами зруйнованих українських міст
Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала на банерах зображення руйнувань в Україні у рамках передвиборчої агітації. Фото : SOVA

Тбіліський міський суд у п’ятницю, 11 жовтня, ухвалив рішення оштрафувати телеканали Formula, Mtavari і TV Pirveli за відмову показувати скандальний ролик партії влади "Грузинська мрія" з кадрами зруйнованих Росією українських міст.

Джерело: Formula, "Європейська правда"

Деталі: Суд Тбілісі ухвалив рішення про штраф у 5000-5500 ларі (десь 1800-2000 доларів) на підставі протоколу про адміністративне правопорушення Національної комісії комунікацій Грузії, ухваленому за скаргою "Грузинської мрії".

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Протокол посилався на той факт, що канали зобов'язані протягом останнього місяця перед виборів надавати визначений безоплатний час для реклами усіх партій, що представлені у парламенті.

Крім того, рішення суду передбачає, що Formula, Mtavari і TV Pirveli будуть зобов’язані поставити в ефір скандальний передвиборчий ролик "Грузинської мрії" – незалежно від того, чи буде це оскаржене в апеляційному суді.

Минулого місяця "Грузинська мрія" у межах передвиборчої агітації виготовила банери та відеоролики, де поруч розміщені фото завданих Росією руйнувань в Україні та, на контрасті, – "нормальне життя" у Грузії.

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Підписи на банерах закликають виборців "обирати мир" і "сказати ні війні".

Міністерство закордонних справ України засудило та назвало неприпустимим використання партією влади Грузії в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.

На грузинську владу це не подіяло.

ГрузіяРосіяпропаганда
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