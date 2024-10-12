Син арештованої глави Хмельницького МСЕК звільнився з посади начальника Пенсійного фонду – ЗМІ

Олександр Крупа, син Тетяни Крупи, яка зараз перебуває під вартою у київському СІЗО за підозрою у незаконному збагаченні, 10 жовтня звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на співрозмовників

Деталі: Наразі тимчасово виконує обов'язки перша заступниця Марія Квятківська.

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У декларації за 2023 рік Олександра Крупи зазначено, що він та сім'я мають 3 квартири, 25 земельних ділянок, 5 житлових будинків та два — недобудованих, 4 дачі.

В його власності чотири автомобілі: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 року, AUDI Q7 2016 року, BMW X7 2022 року, AUDI Q8 2021 року.

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