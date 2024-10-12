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Син арештованої глави Хмельницького МСЕК звільнився з посади начальника Пенсійного фонду – ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 12 жовтня 2024, 13:58
Син арештованої глави Хмельницького МСЕК звільнився з посади начальника Пенсійного фонду – ЗМІ
тетяна крупа, фото ОГП

Олександр Крупа, син Тетяни Крупи, яка зараз перебуває під вартою у київському СІЗО за підозрою у незаконному збагаченні, 10 жовтня звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на співрозмовників

Деталі: Наразі тимчасово виконує обов'язки перша заступниця Марія Квятківська.

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У декларації за 2023 рік Олександра Крупи зазначено, що він та сім'я мають 3 квартири, 25 земельних ділянок, 5 житлових будинків та два — недобудованих, 4 дачі.

В його власності чотири автомобілі: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 року, AUDI Q7 2016 року, BMW X7 2022 року, AUDI Q8 2021 року.

Нагадаємо:

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  • В ході розслідування фактів незаконного оформлення інвалідності чоловікам-ухилянтам правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
  • У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
  • Крім того, вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.
  • Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.

корупціяХмельниччина
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