Сын арестованной главы Хмельницкого МСЭК уволился с должности начальника Пенсионного фонда – СМИ

Александр Крупа, сын Татьяны Крупы, которая сейчас находится под стражей в киевском СИЗО по подозрению в незаконном обогащении, 10 октября уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Источник: "Суспильне" со ссылкой на собеседников

Детали: В настоящее время временно исполняет обязанности первая заместительница Мария Квятковская.

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В декларации за 2023 год Александра Крупы указано, что у него и семьи есть 3 квартиры, 25 земельных участков, 5 жилых домов и два — недостроенных, 4 дачи.

В его собственности четыре автомобиля: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013, AUDI Q7 2016, BMW X7 2022, AUDI Q8 2021 года.

Напомним:

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