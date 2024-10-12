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Сын арестованной главы Хмельницкого МСЭК уволился с должности начальника Пенсионного фонда – СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 12 октября 2024, 13:58
Сын арестованной главы Хмельницкого МСЭК уволился с должности начальника Пенсионного фонда – СМИ
татьяна крупа, фото ОГП

Александр Крупа, сын Татьяны Крупы, которая сейчас находится под стражей в киевском СИЗО по подозрению в незаконном обогащении, 10 октября уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Источник: "Суспильне" со ссылкой на собеседников

Детали: В настоящее время временно исполняет обязанности первая заместительница Мария Квятковская.

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В декларации за 2023 год Александра Крупы указано, что у него и семьи есть 3 квартиры, 25 земельных участков, 5 жилых домов и два — недостроенных, 4 дачи.

В его собственности четыре автомобиля: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013, AUDI Q7 2016, BMW X7 2022, AUDI Q8 2021 года.

Напомним:

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  • В ходе расследования фактов незаконного оформления инвалидности мужчинам-уклонистам правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах и по месту жительства руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
  • У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долларов США, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.
  • Кроме того, дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс долларов США, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты.
  • Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полмиллионом долларов США.

коррупцияХмельнитчина
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