Польща хоче відмовляти в притулку: Не поважатимемо ідей ЄС, які шкодять безпеці

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що розроблена його урядом стратегія протидії нелегальній міграції передбачає тимчасове призупинення надання притулку, він сподівається на визнання цього рішення Євросоюзом.

Джерело: Туск на з’їзді своєї партії "Громадянська платформа" у Варшаві в суботу, пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Анонсуючи представлення стратегії "Повернути контроль, забезпечити безпеку", Туск заявив, що одним із її елементів буде "тимчасове територіальне призупинення права на притулок, і я закликатиму до визнання цього рішення в Європі".

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"Ми дуже добре знаємо, як це використовується Лукашенком і Путіним, контрабандистами, переправниками людей, торговцями людьми – як право на притулок використовується саме проти суті права на притулок", – додав він.

Туск запевнив, посилаючись зокрема на Пакт про міграцію та притулок ЄС, що Польща "не поважатиме і не реалізовуватиме жодних європейських ідей, якщо є впевненість, що вони шкодять нашій безпеці".

Під час виступу Туск розкритикував попередників із "Права і справедливості", через політику яких, за його словами, "Польщу де-факто затопила хвиля нелегальної міграції", а їхній уряд "був найбільш проміграційний з погляду нелегальної міграції, уряд в Європі".

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"Ми зведемо нелегальну міграцію в Польщі до мінімуму, ми викорінимо ті практики, які де-факто обходили польські інтереси, які порушували безпеку польських жінок і поляків, а також польської держави. І ми викорінимо ці практики до нуля", – пообіцяв польський прем’єр.

Що передувало: Польща спробувала різні заходи, щоб зменшити кількість перетинів через свій східний кордон, зокрема побудувала стіну на кордоні з Білоруссю та анонсувала будівництво додаткових фортифікаційних споруд.

Раніше цього тижня Туск закликав ЄС робити більше для боротьби з нелегальною міграцією, звернувши увагу на нелегальні перетини через кордон із Білоруссю.

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