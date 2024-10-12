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Польша хочет отказывать в убежище: Не будем уважать идеи ЕС, которые вредят безопасности

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСуббота, 12 октября 2024, 16:29
Польша хочет отказывать в убежище: Не будем уважать идеи ЕС, которые вредят безопасности
Дональд Туск, фото AFP via Getty Images

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что разработанная его правительством стратегия противодействия нелегальной миграции предусматривает временное приостановление предоставления убежища, он надеется на признание этого решения Евросоюзом.

Источник: Туск на съезде своей партии "Гражданская платформа" в Варшаве в субботу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Анонсируя представление стратегии "Вернуть контроль, обеспечить безопасность", Туск заявил, что одним из ее элементов будет "временное территориальное приостановление права на убежище, и я буду призывать к признанию этого решения в Европе".

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"Мы очень хорошо знаем, как это используется Лукашенко и Путиным, контрабандистами, переправщиками людей, торговцами людьми – как право на убежище используется именно против сути права на убежище", – добавил он.

Туск заверил, ссылаясь в частности на Пакт о миграции и убежище ЕС, что Польша "не будет уважать и не будет реализовывать никаких европейских идей, если есть уверенность, что они вредят нашей безопасности".

Во время выступления Туск раскритиковал предшественников из "Права и справедливости", из-за политики которых, по его словам, "Польшу де-факто затопила волна нелегальной миграции", а их правительство "было наиболее промиграционное с точки зрения нелегальной миграции, правительство в Европе".

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"Мы сведем нелегальную миграцию в Польше к минимуму, мы искореним те практики, которые де-факто обходили польские интересы, которые нарушали безопасность польских женщин и поляков, а также польского государства. И мы искореним эти практики до нуля", – пообещал польский премьер.

Что предшествовало: Польша попробовала различные меры, чтобы уменьшить количество пересечений через свою восточную границу, в частности построила стену на границе с Беларусью и анонсировала строительство дополнительных фортификационных сооружений.

Ранее на этой неделе Туск призвал ЕС делать больше для борьбы с нелегальной миграцией, обратив внимание на нелегальные пересечения через границу с Беларусью.

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ПольшамиграцияЕС
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