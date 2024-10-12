Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У неділю в низці регіонів пройдуть дощі, на заході заморозки

Катерина ТищенкоСубота, 12 жовтня 2024, 17:19
У неділю в низці регіонів пройдуть дощі, на заході заморозки
ілюстративне фото Pixabay

У неділю 13 жовтня у низці регіонів очікуються дощі, на заході України вночі заморозки.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 13 жовтня, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 13 жовтня, meteo.gov.ua

Деталі: На Лівобережжі, в Миколаївській, Кіровоградській і Черкаській областях помірні дощі, вночі у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Херсонській областях та Криму місцями значні дощі (в Київській, вдень і у Львівській, Волинській та Рівненській областях невеликий дощ), на решті території без опадів.

Реклама:

Вночі та вранці у західних областях туман.

Вітер на Лівобережжі південно-східний, на решті території північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у східних та Запорізькій областях, вдень і на крайньому заході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла (у західних областях сильні заморозки 0-3°), на Лівобережжі 7- 12° тепла; вдень 10-15°, у південній частині 12-17°.

РЕКЛАМА:

На Київщині хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-10 м/с. Температура по області вночі 3-8°, вдень 10-15°; у Києві вночі 6-8°, вдень близько 12-14°.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну

"Укренерго" фіксує зростання споживання електроенергії через обігрівачі

Канада надасть Україні пакет військової допомоги на близько $47 млн

Буданов: З 1 листопада 11 тисяч солдатів із КНДР будуть готові воювати проти України

Сили ППО збили 80 БпЛА над Україною, 44 зникли з радарів, ще близько 10 залишаються у повітрі

Лідери ЄС заявили про зупинення вступу Грузії до союзу

Усі новини...
погода
Синоптики обіцяють дощові вихідні. В окремих регіонах грози і заморозки
Видимість до 500 метрів: У Києві в найближчу годину очікується туман
Синоптики прогнозують у наступні два дні дощі та похолодання
Останні новини
14:20
В Росії уже перебувають 1500 спецпризначенців з КНДР – розвідка Південній Кореї
14:11
Nokia скорочує майже 2000 робочих місць у Китаї
14:06
Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну
14:00
Підозрюють отруєння невідомою речовиною: у Рівному розслідують смерть 3-річного хлопчика
13:51
футболРеванш "Динамо" та чорна мітка від "Шахтаря". Головні інтриги 10 туру УПЛ
13:44
"Укрзалізниця" виконала частину робіт по євроколії Чоп-Ужгород
13:40
Повітряна тривога через атаку дронів РФ на Київщині тривала понад 14 годин – ОВА
13:35
У Південній Кореї вважають, що КНДР, ймовірно, відправила в Росію цивільний персонал, а не війська 
13:23
Продажі iPhone 16 у Китаї зросли на 20%, попри потужну конкуренцію
13:11
Місячне гало та перламутрові хмари: полярники показали унікальні знімки неба над "Вернадським"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: