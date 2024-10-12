У неділю в низці регіонів пройдуть дощі, на заході заморозки

У неділю 13 жовтня у низці регіонів очікуються дощі, на заході України вночі заморозки.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 13 жовтня, meteo.gov.ua

Деталі: На Лівобережжі, в Миколаївській, Кіровоградській і Черкаській областях помірні дощі, вночі у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Херсонській областях та Криму місцями значні дощі (в Київській, вдень і у Львівській, Волинській та Рівненській областях невеликий дощ), на решті території без опадів.

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Вночі та вранці у західних областях туман.

Вітер на Лівобережжі південно-східний, на решті території північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у східних та Запорізькій областях, вдень і на крайньому заході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла (у західних областях сильні заморозки 0-3°), на Лівобережжі 7- 12° тепла; вдень 10-15°, у південній частині 12-17°.

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На Київщині хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-10 м/с. Температура по області вночі 3-8°, вдень 10-15°; у Києві вночі 6-8°, вдень близько 12-14°.