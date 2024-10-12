В воскресенье в ряде регионов пройдут дожди, на западе заморозки

В воскресенье 13 октября в ряде регионов ожидаются дожди, на западе Украины ночью заморозки.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 13 октября, meteo.gov.ua

Детали: На Левобережье, в Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях умеренные дожди, ночью в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях и Крыму местами значительные дожди (в Киевской, днем и во Львовской, Волынской и Ровенской областях небольшой дождь), на остальной территории без осадков.

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Ночью и утром в западных областях туман.

Ветер на Левобережье юго-восточный, на остальной территории северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, в восточных и Запорожской областях, днем и на крайнем западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла (в западных областях сильные заморозки 0-3°), на Левобережье 7- 12° тепла; днем 10-15°, в южной части 12-17°.

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На Киевщине облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-10 м/с. Температура по области ночью 3-8°, днем 10-15°; в Киеве ночью 6-8°, днем около 12-14°.