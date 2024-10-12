Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В воскресенье в ряде регионов пройдут дожди, на западе заморозки

Катерина ТищенкоСуббота, 12 октября 2024, 17:19
В воскресенье в ряде регионов пройдут дожди, на западе заморозки
иллюстративное фото Pixabay

В воскресенье 13 октября в ряде регионов ожидаются дожди, на западе Украины ночью заморозки.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 13 октября, meteo.gov.ua
прогноз погоды на 13 октября, meteo.gov.ua

Детали: На Левобережье, в Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях умеренные дожди, ночью в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях и Крыму местами значительные дожди (в Киевской, днем и во Львовской, Волынской и Ровенской областях небольшой дождь), на остальной территории без осадков.

Реклама:

Ночью и утром в западных областях туман.

Ветер на Левобережье юго-восточный, на остальной территории северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, в восточных и Запорожской областях, днем и на крайнем западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла (в западных областях сильные заморозки 0-3°), на Левобережье 7- 12° тепла; днем 10-15°, в южной части 12-17°.

РЕКЛАМА:

На Киевщине облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-10 м/с. Температура по области ночью 3-8°, днем 10-15°; в Киеве ночью 6-8°, днем около 12-14°.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину

"Укрэнерго" фиксирует рост потребления электроэнергии из-за обогревателей

Канада предоставит Украине пакет военной помощи на около $47 млн

Буданов: С 1 ноября 11 тысяч солдат из КНДР будут готовы воевать против Украины

Силы ПВО сбили 80 БпЛА над Украиной, 44 исчезли с радаров, еще около 10 остаются в воздухе

Лидеры ЕС заявили об остановке вступления Грузии в союз

Все новости...
погода
Синоптики обещают дождливые выходные. В отдельных регионах грозы и заморозки
Видимость до 500 метров: В Киеве в ближайший час ожидается туман
Синоптики прогнозируют в следующие два дня дожди и похолодание
Последние новости
14:34
Разведка Эстонии: Участие солдат КНДР в войне не изменит ситуацию на фронте
14:31
СМИ: Россияне вернули тела 5 из 6 казненных на позиции "Зенит" военнопленных
14:30
Бундестаг принял пакет ужесточения миграционной политики и безопасности
14:20
В России уже находятся 1500 спецназовцев из КНДР – разведка Южной Кореи
14:11
Nokia сокращает почти 2000 рабочих мест в Китае
14:06
Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину
14:00
Подозревают отравление неизвестным веществом: в Ровно расследуют смерть 3-летнего мальчика
13:51
ФутболРеванш "Динамо" и черная метка от "Шахтера". Главные интриги 10 тура УПЛ
13:44
"Укрзализныця" выполнила часть работ по евроколеи Чоп-Ужгород
13:40
Воздушная тревога из-за атаки дронов РФ в Киевской области длилась более 14 часов – ОВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: