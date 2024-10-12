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Веніславський не бачить голосів у ВР за економічне бронювання

Катерина ТищенкоСубота, 12 жовтня 2024, 19:38
Веніславський не бачить голосів у ВР за економічне бронювання
Федір Веніславський, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Член комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський не бачить достатньої кількості голосів у парламенті для прийняття економічного бронювання й вважає вимоги щодо термінів демобілізації військових кроком до втрати державності.

Джерело: Веніславський в інтерв'ю Radio NV

Пряма мова: "На сьогодні я не бачу, що в парламенті є достатня кількість голосів для підтримки такого економічного бронювання. Тому що це ще один водорозділ між тими, хто має гарну роботу, хто має гроші, і тими, хто таких грошей не має".

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Деталі: Разом з тим, на питання, чи вже "поховали" ідею про економічне бронювання, Веніславський сказав: "Я не думаю, що ми її повністю поховали. Це питання дуже дискутивне. Воно безпосередньо корелюється з тими мільйонами, які заробляють на тіньових схемах". 

Веніславський також назвав популістськими заяви, які лунали при підготовці закону про мобілізацію, щодо введення чітких термінів служби для військових.

"Я з вами повністю погоджуюсь, що [це були] популістські заяви для того, щоб сподобатися військовослужбовцям, що ми їм встановимо чіткі строки служби. Дискутувалося про 12 місяців на передньому краї, 18, потім в кінці – про 36 місяців. Але після звернення в закритих режимах головнокомандувача Збройних сил, начальника Генерального штабу, міністра оборони, для всіх колег з різних фракцій було надано інформацію про те, скільки сил концентрує ворог, скільки сил є в нас. І в таких умовах приймати на той час якісь строкові рамки для можливості звільнення з військової служби, було точно загрозою національній безпеці", – сказав він.

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Саме тому, за словами нардепа, в перехідних положеннях закону Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів розробити і внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про чіткі строки служби.

"Але, знову ж таки, з того часу ми маємо в закритих режимах отриману інформацію від Головного управління розвідки, від Служби зовнішньої розвідки, від прикордонної розвідки, від інших представників сектору безпеки і оборони, що Російська Федерація постійно нарощує чисельність своїх збройних сил", – сказав Веніславський, додавши, що кількість окупантів щомісяця збільшується на десятки тисяч осіб.

На питання, чи вимагають нардепи у Міністерства оборони виконання доручення щодо термінів служби, Веніславський сказав: "Особисто я розумію, що вимагати внесення такого законодавчого акту чи законопроєкту в нинішніх умовах – це ще один крок до втрати нашої державності".

Верховна Рададемобілізаціямобілізація
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