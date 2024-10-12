Вениславский не видит голосов в ВР за экономическое бронирование

Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский не видит достаточного количества голосов в парламенте для принятия экономического бронирования и считает требования относительно сроков демобилизации военных шагом к потере государственности.

Источник: Вениславский в интервью Radio NV

Прямая речь: "На сегодня я не вижу, что в парламенте есть достаточное количество голосов для поддержки такого экономического бронирования. Потому что это еще один водораздел между теми, кто имеет хорошую работу, кто имеет деньги, и теми, кто таких денег не имеет".

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Детали: Вместе с тем, на вопрос, "похоронили ли" уже идею об экономическом бронировании, Вениславский сказал: "Я не думаю, что мы ее полностью похоронили. Этот вопрос очень дискуссионный. Он напрямую коррелируется с теми миллионами, которые зарабатывают на теневых схемах".

Вениславский также назвал популистскими заявления, которые звучали при подготовке закона о мобилизации, о введении четких сроков службы для военных.

"Я с вами полностью согласен, что [это были] популистские заявления для того, чтобы понравиться военнослужащим, что мы им установим четкие сроки службы. Дискутировалось о 12 месяцах на переднем крае, 18, потом в конце – о 36 месяцах. Но после обращения в закрытых режимах главнокомандующего Вооруженными силами, начальника Генерального штаба, министра обороны, для всех коллег из разных фракций была предоставлена информация о том, сколько сил концентрирует враг, сколько сил есть у нас. И в таких условиях принимать в то время какие-то срочные рамки для возможности увольнения с военной службы, было точно угрозой национальной безопасности", – сказал он.

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Именно поэтому, по словам нардепа, в переходных положениях закона Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров разработать и внести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект о четких сроках службы.

"Но, опять же, с того времени мы имеем в закрытых режимах полученную информацию от Главного управления разведки, от Службы внешней разведки, от пограничной разведки, от других представителей сектора безопасности и обороны, что Российская Федерация постоянно наращивает численность своих вооруженных сил", – сказал Вениславский, добавив, что количество оккупантов ежемесячно увеличивается на десятки тысяч человек.

На вопрос, требуют ли нардепы у Министерства обороны выполнения поручения относительно сроков службы, Вениславский сказал: "Лично я понимаю, что требовать внесения такого законодательного акта или законопроекта в нынешних условиях – это еще один шаг к потере нашей государственности".