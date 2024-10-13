ЦАХАЛ заявив про 40 снарядів, які летіли з Лівану на ізраїльську територію

Увечері 12 жовтня Армія оборони Ізраїлю повідомила про дві атаки з Лівану ізраїльську територію, під час яких були зафіксовані 40 снарядів.

Джерело: ЦАХАЛ

Дослівно: "Після сирен, які пролунали між 23:21 і 23:22 в районі Верхньої Галілеї, було виявлено приблизно 25 снарядів, що летіли з Лівану на ізраїльську територію. Частина снарядів була перехоплена, а решта впала на відкритій місцевості".

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Деталі: Крім того, ЦАХАЛ повідомив, що в тому ж районі між 23:27 і 23:28 за місцевим часом було виявлено приблизно 15 снарядів, запущених з Лівану.