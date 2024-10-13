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ЦАХАЛ заявил о 40 снарядах, которые летели из Ливана на израильскую территорию

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 октября 2024, 01:12
ЦАХАЛ заявил о 40 снарядах, которые летели из Ливана на израильскую территорию
иллюстративное фото Getty Images

Вечером 12 октября Армия обороны Израиля сообщила о двух атаках из Ливана на израильскую территорию, во время которых были зафиксированы 40 снарядов.

Источник: ЦАХАЛ

Дословно: "После сирен, которые прозвучали между 23:21 и 23:22 в районе Верхней Галилеи, было обнаружено примерно 25 снарядов, летевших из Ливана на израильскую территорию. Часть снарядов была перехвачена, а остальные упали на открытой местности".

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Детали: Кроме того, ЦАХАЛ сообщил, что в том же районе между 23:27 и 23:28 по местному времени было обнаружено примерно 15 снарядов, запущенных из Ливана.

ИзраильЛиван
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