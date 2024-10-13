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У Польщі незабаром відкриють базу ПРО

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 13 жовтня 2024, 08:43
У Польщі незабаром відкриють базу ПРО
база ПРО на мапі, geohack

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в країні незабаром відкриють базу протиракетної оборони (ПРО) та висловив сподівання, що ПРО буде збивати й російські ракети, які летять у бік Польщі.

Джерело: Radio Rebeliant, "Європейська правда"

Деталі: Як відомо, за підсумками липневого саміту НАТО у Вашингтоні було оголошено про те, що новий американський об'єкт протиракетної оборони в польському Редзіково введений в дію і готовий до оборони Альянсу.

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"Найближчими тижнями відкриємо базу протиракетної оборони в Редзіково неподалік Пуцька. Це база, про яку ми домовилися зі США", – проінформував Сікорський.

За словами очільника польського МЗС, країна вела переговори зі США і про те, щоб системи ПРО могли збивати, включно й російські ракети, які летять у бік Польщі, а не тільки іранські, що "летять у бік США".

Однак невідомо, що польській стороні відповіли на цей запит.

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Сікорський зауважив, що опоненти звинуватили Польщу у тому, що вона "зруйнувала проєкт бази". Але міністр підкреслив, що вона вже побудована і буде офіційно відкрита "за мить".

Зазначимо, що селище Редзіково розташоване в Поморському воєводстві за 4 км від Слупська і за 150 км від Гданська.

Як відомо, база протиракетної оборони США в Редзіковому введена в експлуатацію НАТО у липні 2024 року. Вона є частиною великого протиракетного щита НАТО і призначена для виявлення, відстеження та перехоплення балістичних ракет. Вона має винятково оборонний характер та має приблизно 200 військових.

Як відомо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", ймовірно "Шахедом". 

Після цього Сікорський в інтерв’ю Financial Times сказав, що Польща мала б збивати ще над територією України російські ракети, які можуть залетіти у повітряний простір Польщі, зокрема й через те, що у разі збиття над польською територією зростають ризики для польських громадян.

Тоді речник МЗС Польщі Павел Вронський вказав, що такі слова Сікорського не відображають позицію польського уряду. А в Північноатлантичному Альянсі заявили, що що такі дії можуть мати наслідки для всього НАТО.

ПольщаППОСША
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