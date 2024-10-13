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В Польше вскоре откроют базу ПРО

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоВоскресенье, 13 октября 2024, 08:43
В Польше вскоре откроют базу ПРО
база ПРО на карте, geohack

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в стране вскоре откроют базу противоракетной обороны (ПРО) и выразил надежду, что ПРО будет сбивать и российские ракеты, которые летят в сторону Польши.

Источник: Radio Rebeliant, "Европейская правда"

Детали: Как известно, по итогам июльского саммита НАТО в Вашингтоне было объявлено о том, что новый американский объект противоракетной обороны в польском Редзиково введен в действие и готов к обороне Альянса.

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"В ближайшие недели откроем базу противоракетной обороны в Редзиково неподалеку Пуцка. Это база, о которой мы договорились с США", – проинформировал Сикорский.

По словам главы польского МИД, страна вела переговоры с США и о том, чтобы системы ПРО могли сбивать, в том числе и российские ракеты, которые летят в сторону Польши, а не только иранские, которые "летят в сторону США".

Однако неизвестно, что польской стороне ответили на этот запрос.

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Сикорский отметил, что оппоненты обвинили Польшу в том, что она "разрушила проект базы". Но министр подчеркнул, что она уже построена и будет официально открыта "через мгновение".

Отметим, что поселок Редзиково расположен в Поморском воеводстве в 4 км от Слупска и в 150 км от Гданьска.

Как известно, база противоракетной обороны США в Редзиковом введена в эксплуатацию НАТО в июле 2024 года. Она является частью большого противоракетного щита НАТО и предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. Она имеет исключительно оборонительный характер и имеет примерно 200 военных.

Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", вероятно "Шахедом".

После этого Сикорский в интервью Financial Times сказал, что Польша должна была бы сбивать еще над территорией Украины российские ракеты, которые могут залететь в воздушное пространство Польши, в том числе и потому, что в случае сбивания над польской территорией возрастают риски для польских граждан.

Тогда представитель МИД Польши Павел Вронский указал, что такие слова Сикорского не отражают позицию польского правительства. А в Североатлантическом Альянсе заявили, что такие действия могут иметь последствия для всего НАТО.

ПольшаПВОСША
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