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У Києві сталася стрілянина в кафе, поранений поліцейський

Роман ПетренкоНеділя, 13 жовтня 2024, 10:10
У Києві сталася стрілянина в кафе, поранений поліцейський
ілюстративне фото поліції

12 жовтня біля одного із кафе Києва відбулася стрілянина, поранення отримав поліцейський поза службою.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо зʼясували, що між відпочиваючими у закладі жінками виник конфлікт.

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Чоловіки, які були разом з ними, втрутились у суперечку, в результаті чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента, попередньо, з спецзасобу травматичної дії.

Поранення отримав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Наразі він в лікарні.

Працівниками поліції встановлено особу зловмисника.

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Київполіція
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