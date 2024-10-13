У Києві сталася стрілянина в кафе, поранений поліцейський
Неділя, 13 жовтня 2024, 10:10
12 жовтня біля одного із кафе Києва відбулася стрілянина, поранення отримав поліцейський поза службою.
Джерело: Нацполіція
Деталі: Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо зʼясували, що між відпочиваючими у закладі жінками виник конфлікт.
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Чоловіки, які були разом з ними, втрутились у суперечку, в результаті чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента, попередньо, з спецзасобу травматичної дії.
Поранення отримав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Наразі він в лікарні.
Працівниками поліції встановлено особу зловмисника.
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