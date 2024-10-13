В Киеве произошла стрельба в кафе, ранен полицейский

12 октября возле одного из кафе Киева произошла стрельба, ранения получил полицейский вне службы.

Источник: Нацполиция

Детали: Прибыв на место происшествия, правоохранители предварительно выяснили, что между отдыхающими в заведении женщинами возник конфликт.

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Мужчины, которые были вместе с ними, вмешались в спор, в результате чего один из участников происшествия трижды выстрелил в оппонента, предварительно, из спецсредства травматического действия.

Ранения получил 34-летний полицейский, который находился вне службы. Сейчас он в больнице.

Работниками полиции установлена личность злоумышленника.