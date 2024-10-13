Садовий: Забудовники намагаються знищити архітектурну спадщину Львова

Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що забудовники через суд намагаються знищити архітектурну спадщину Львова.

Джерело: Садовий у Facebook

Деталі: Засідання має відбутися 14 жовтня в Шостому апеляційному адміністративному суді міста Києва.

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Пряма мова Садового: "Ще у 2017 році місто замовило розробку історико-архітектурного опорного плану для чіткого регулювання будівництва в історичних зонах. План був затверджений Міністерством культури у січні цього року. Але це сподобалося не всім.

Забудовник "Нью-трейдінг Львів" хоче збудувати 25-поверховий будинок на вулиці Липинського, а цей історико-архітектурний опорний план – кістка в горлі. Тому вони подали позов до Київського окружного адміністративного суду, і той у закритому режимі скасував важливий для Львова документ, навіть не заслухавши позицію міста.

Це абсурд! Місто Львів не було залучене до справи, хоча цей план стосується саме нас.

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Звісно, ми подали апеляцію".

Деталі: За даними Садового, це засідання планують провести без залучення міської ради оскільки забудовник судиться з Мінкультом, а місто в цьому процесі є третьою стороною.

Проте мер наголошує, що йдеться про спадщину ЮНЕСКО.