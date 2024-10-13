Садовий: Забудовники намагаються знищити архітектурну спадщину Львова
Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що забудовники через суд намагаються знищити архітектурну спадщину Львова.
Джерело: Садовий у Facebook
Деталі: Засідання має відбутися 14 жовтня в Шостому апеляційному адміністративному суді міста Києва.
Пряма мова Садового: "Ще у 2017 році місто замовило розробку історико-архітектурного опорного плану для чіткого регулювання будівництва в історичних зонах. План був затверджений Міністерством культури у січні цього року. Але це сподобалося не всім.
Забудовник "Нью-трейдінг Львів" хоче збудувати 25-поверховий будинок на вулиці Липинського, а цей історико-архітектурний опорний план – кістка в горлі. Тому вони подали позов до Київського окружного адміністративного суду, і той у закритому режимі скасував важливий для Львова документ, навіть не заслухавши позицію міста.
Це абсурд! Місто Львів не було залучене до справи, хоча цей план стосується саме нас.
Звісно, ми подали апеляцію".
Деталі: За даними Садового, це засідання планують провести без залучення міської ради оскільки забудовник судиться з Мінкультом, а місто в цьому процесі є третьою стороною.
Проте мер наголошує, що йдеться про спадщину ЮНЕСКО.