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Садовый: Застройщики пытаются уничтожить архитектурное наследие Львова

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 октября 2024, 15:05
Садовый: Застройщики пытаются уничтожить архитектурное наследие Львова
садовый, фото з фб

Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что застройщики через суд пытаются уничтожить архитектурное наследие Львова.

Источник: Садовый в Facebook

Детали: Заседание должно состояться 14 октября в Шестом апелляционном административном суде города Киева.

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Прямая речь Садового: "Еще в 2017 году город заказал разработку историко-архитектурного опорного плана для четкого регулирования строительства в исторических зонах. План был утвержден Министерством культуры в январе этого года. Но это понравилось не всем.

Застройщик "Нью-трейдинг Львов" хочет построить 25-этажный дом на улице Липинского, а этот историко-архитектурный опорный план - кость в горле. Поэтому они подали иск в Киевский окружной административный суд, и тот в закрытом режиме отменил важный для Львова документ, даже не заслушав позицию города.

Это абсурд! Город Львов не был привлечен к делу, хотя этот план касается именно нас.

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Конечно, мы подали апелляцию".

Детали: По данным Садового, это заседание планируют провести без привлечения городского совета поскольку застройщик судится с Минкультом, а город в этом процессе является третьей стороной.

Однако мэр отмечает, что речь идет о наследии ЮНЕСКО.

ЛьвовархитектураЮНЕСКОСадовый
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