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Міноборони анонсувало нові функції в застосунку "Армія+"

Роман ПетренкоНеділя, 13 жовтня 2024, 15:54
Міноборони анонсувало нові функції в застосунку Армія+
фото: МО

Застосунок Армія+ стане універсальним цифровим помічником військовослужбовця, наступна версія отримає нові функції, зокрема, навчання.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зустрічі з американською делегацією, яку цитує МО

Деталі: За її словами, у майбутньому також з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.

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Пряма мова Черногоренко: "У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії...

... Ми прагнемо зробити процес мобілізації більш прозорим та інформативним. Щоб вмотивовані люди, які вирішили добровільно долучитися до лав Сил оборони, отримали повну картину можливостей служби".

Деталі: За словами заступниці міністра, ключові нововведення Армія+ включатимуть:

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  • навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;
  • цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
  • систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

Міноборонитехнології
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