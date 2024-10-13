Минобороны анонсировало новые функции в приложении "Армия+"
Приложение Армия+ станет универсальным цифровым помощником военнослужащего, следующая версия получит новые функции, в частности, обучение.
Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко на встрече с американской делегацией, которую цитирует МО
Детали: По ее словам, в будущем также появятся электронный военный билет и социальные услуги и бонусы от бизнесов.
Прямая речь Черногоренко: "В гражданской жизни мы привыкли к удобным цифровым сервисам. Наша цель - сделать военную службу максимально комфортной и современной, учитывая специфику армии...
... Мы стремимся сделать процесс мобилизации более прозрачным и информативным. Чтобы мотивированные люди, которые решили добровольно вступить в ряды Сил обороны, получили полную картину возможностей службы".
Детали: По словам заместителя министра, ключевые нововведения Армия+ будут включать:
- учебный модуль с базовой информацией о военном деле, который уже согласован с Генеральным штабом ВСУ;
- цифровой аналог военного билета, который будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный;
- систему бонусов, скидок и социальных льгот для военных.