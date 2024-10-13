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Минобороны анонсировало новые функции в приложении "Армия+"

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 октября 2024, 15:54
Минобороны анонсировало новые функции в приложении Армия+
фото: МО

Приложение Армия+ станет универсальным цифровым помощником военнослужащего, следующая версия получит новые функции, в частности, обучение.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко на встрече с американской делегацией, которую цитирует МО

Детали: По ее словам, в будущем также появятся электронный военный билет и социальные услуги и бонусы от бизнесов.

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Прямая речь Черногоренко: "В гражданской жизни мы привыкли к удобным цифровым сервисам. Наша цель - сделать военную службу максимально комфортной и современной, учитывая специфику армии...

... Мы стремимся сделать процесс мобилизации более прозрачным и информативным. Чтобы мотивированные люди, которые решили добровольно вступить в ряды Сил обороны, получили полную картину возможностей службы".

Детали: По словам заместителя министра, ключевые нововведения Армия+ будут включать:

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  • учебный модуль с базовой информацией о военном деле, который уже согласован с Генеральным штабом ВСУ;
  • цифровой аналог военного билета, который будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный;
  • систему бонусов, скидок и социальных льгот для военных.

Миноборонытехнологии
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