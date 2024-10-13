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У понеділок у низці регіонів дощі, у Карпатах мороз і сніг

Катерина ТищенкоНеділя, 13 жовтня 2024, 19:25
У понеділок у низці регіонів дощі, у Карпатах мороз і сніг
ілюстративне фото Getty Images

У понеділок 14 жовтня вночі та вдень у низці регіонів очікуються дощі, у Карпатах заморозки, а на півдні температура сягатиме 19°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 14 жовтня, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 14 жовтня, meteo.gov.ua

Деталі: Вночі в Україні, крім півдня, помірні, вдень у Волинській, Рівненській, північних та східних областях невеликі дощі, на решті території без опадів.

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Вітер західний, у східних областях південно-східний, 7-12 м/с, вночі у східних, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни вночі 7-12°, вдень 14-19°.

На високогір'ї Карпат вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.

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На Київщині хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 3-8°, вдень 8-13°; у Києві вночі 6-8°, вдень 10-12°.

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