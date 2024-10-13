В понедельник в ряде регионов дожди, в Карпатах мороз и снег

В понедельник 14 октября ночью и днем в ряде регионов ожидаются дожди, в Карпатах заморозки, а на юге температура будет достигать 19°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 14 октября, meteo.gov.ua

Детали: Ночью в Украине, кроме юга, умеренные, днем в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

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Ветер западный, в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в восточных, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, на юге страны ночью 7-12°, днем 14-19°.

На высокогорье Карпат ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла.

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На Киевщине облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 3-8°, днем 8-13°; в Киеве ночью 6-8°, днем 10-12°.