Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

Внаслідок атаки ліванських безпілотників поблизу міста Біньяміна на півночі Ізраїлю поранено десятки людей, деякі з них у критичному стані.

Джерело: The Jerusalem Post

Деталі: Видання називає це безпрецедентною атакою. Три БпЛА були запущені в бік Ізраїлю, але один з них проник вглиб території Ізраїлю і впав в районі Біньяміни. При цьому сигнали повітряної тривоги не були активовані.

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Безпілотник "Хезболли" завдав удару по району Біньяміни в неділю ввечері, поранивши близько 67 осіб, з яких четверо критично поранені, п'ятеро важко поранені, ще 14 легко поранені, але госпіталізовані, і ще приблизно 20 легко поранені, які не потребують госпіталізації.

БпЛА був відправлений з Лівану під прикриттям ракетного обстрілу "Хезболли".

Атака сталася саме тоді, коли командування Армії оборони Ізраїлю зняло деякі обмеження в ряді районів, що перетинаються з територією, по якій було завдано удару.

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Тим часом, ЦАХАЛ в неділю оголосив, що за останні 24 години здійснив 200 повітряних ударів по цілях "Хезболли" по всьому Лівану.

Пізніше ізраїльські військові повідомили, що "в результаті інциденту загинуло четверо солдатів ЦАХАЛу і ще семеро отримали важкі поранення".