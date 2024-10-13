Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

В результате атаки ливанских беспилотников вблизи города Биньямина на севере Израиля ранены десятки людей, некоторые из них в критическом состоянии.

Источник: The Jerusalem Post

Детали: Издание называет это беспрецедентной атакой. Три БпЛА были запущены в сторону Израиля, но один из них проник вглубь территории Израиля и упал в районе Биньямины. При этом сигналы воздушной тревоги не были активированы.

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Беспилотник "Хезболлы" нанес удар по району Биньямины в воскресенье вечером, ранив около 67 человек, из которых четверо критически ранены, пятеро тяжело ранены, еще 14 легко ранены, но госпитализированы, и еще примерно 20 легко ранены и не нуждаются в госпитализации.

БпЛА был отправлен из Ливана под прикрытием ракетного обстрела "Хезболлы".

Атака произошла именно тогда, когда командование Армии обороны Израиля сняло некоторые ограничения в ряде районов, пересекающихся с территорией, по которой был нанесен удар.

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Между тем, ЦАХАЛ в воскресенье объявил, что за последние 24 часа совершил 200 воздушных ударов по целям "Хезболлы" по всему Ливану.

Позже израильские военные сообщили, что "в результате инцидента погибло четверо солдат ЦАХАЛа и еще семеро получили тяжелые ранения".