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У Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Катерина ТищенкоНеділя, 13 жовтня 2024, 22:48
У Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували
Сергій Положай, фото з його Facebook

У Дніпрі в суботу ввечері гендиректор компанії-виробника металопластикових вікон "Steko" Сергій Положай нецензурно висловлювався на адресу представників ТЦК, а згодом ображав їх і в своїх соцмережах, у ТЦК заявили, що проводиться правова оцінка дій Положая.

Джерело: соцмережі, компанія "Steko", Дніпропетровський обласний ТЦК та СП

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Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Деталі: Як видно з поширеного відео, Положай дуже емоційно й із нецензурною лексикою говорить представнику ТЦК: "Ти мені будеш розказувати, як мені себе поводити і як розмовляти. Ще раз я повторюю: я генеральний директор (компанії – ред.), де 1760 людей працюють, а ти солдат. П...здуй копай".

Як видно зі скрінів у соцмережах, згодом Положай у своєму Instagram оприлюднив пост, де назвав працівників ТЦК "чортами". Він заявив, що в суботу ввечері спокійно гуляв під час "облави" у Дніпрі, і його зупинили для перевірки документів, він пред'явив якусь "повістку, продовжену до 1 листопада". А "ці чорти" начебто сказали, що в нього немає бронювання і відстрочки, і він підлягає мобілізації. Положай також стверджував, що ТЦК "чмошники, яких треба бити".

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Разом з тим, станом на вечір неділі Положай обмежив доступ до своєї сторінки в Instagram.

Компанія "Steko" в неділю оприлюднила заяву, де стверджує, що "опубліковане відео не є повним, і контекст ситуації втрачений та викладений у вигідному для когось світлі".

Водночас Дніпропетровський обласний ТЦК та СП заявив "про факт ганебної і протиправної поведінки громадянина Сергія Положая".

Там додали, що в соцмережах Положай фактично особисто підтвердив протиправність своїх дій. 

Дослівно ТЦК: "На даний час проводиться правова оцінка дій громадянина Положая та вирішується питання притягнення останнього до відповідальності згідно чинного законодавства України".

Довідка: На сайті компанії Steko йдеться, що це найбільший виробник вікон в Україні. "Щодня на трьох заводах – в Дніпрі і Львові – ми виробляємо понад 5000 індивідуальних вікон", – зазначають у компанії.

ДніпроТЦКбізнес
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