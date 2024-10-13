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В Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 октября 2024, 22:48
В Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали
Сергей Положай, фото из его Facebook

В Днепре в субботу вечером гендиректор компании-производителя металлопластиковых окон "Steko" Сергей Положай нецензурно высказывался в адрес представителей ТЦК, а впоследствии оскорблял их и в своих соцсетях, в ТЦК заявили, что проводится правовая оценка действий Положая.

Источник: соцсети, компания "Steko", Днепропетровский областной ТЦК и СП

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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Детали: Как видно из распространенного видео, Положай очень эмоционально и с нецензурной лексикой говорит представителю ТЦК: "Ты мне будешь рассказывать, как мне себя вести и как разговаривать. Еще раз я повторяю: я генеральный директор (компании – ред.), где 1760 человек работают, а ты солдат. П…здуй копай".

Как видно из скринов в соцсетях, впоследствии Положай в своем Instagram обнародовал пост, где назвал работников ТЦК "чертями". Он заявил, что в субботу вечером спокойно гулял во время "облавы" в Днепре, и его остановили для проверки документов, он предъявил какую-то "повестку, продленную до 1 ноября". А "эти черти" якобы сказали, что у него нет бронирования и отсрочки, и он подлежит мобилизации. Положай также утверждал, что ТЦК "чмошники, которых надо бить".

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Вместе с тем, по состоянию на вечер воскресенья Положай ограничил доступ к своей странице в Instagram.

Компания "Steko" в воскресенье обнародовала заявление, где утверждает, что "опубликованное видео не является полным, и контекст ситуации потерян и изложен в выгодном для кого-то свете".

В то же время Днепропетровский областной ТЦК и СП заявил "о факте позорного и противоправного поведения гражданина Сергея Положая".

Там добавили, что в соцсетях Положай фактически лично подтвердил противоправность своих действий. 

Дословно ТЦК: "В настоящее время проводится правовая оценка действий гражданина Положая и решается вопрос привлечения последнего к ответственности согласно действующему законодательству Украины".

Справка: На сайте компании Steko говорится, что это самый большой производитель окон в Украине. "Каждый день на трех заводах – в Днепре и Львове – мы производим более 5000 индивидуальных окон", – отмечают в компании.

ДнепрТЦКбизнес
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