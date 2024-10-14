КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю

Північна Корея наказала своїм артилерійським підрозділам біля кордону з Південною Кореєю бути в повній бойовій готовності та посилила протиповітряну оборону нібито у відповідь на можливе проникнення південнокорейських безпілотників.

Джерело: Yonhap із посиланням на KCNA

Деталі: Як зазначається, Генеральний штаб Корейської народної армії віддав оперативний наказ артилерійським підрозділам поблизу кордону і підрозділам з важливими вогневими завданнями бути в повній вогневій готовності.

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У наказі про оперативну готовність зазначається, що "вісім артилерійських бригад, повністю озброєних відповідно до штатів воєнного часу, повинні бути переведені у вогневу готовність до 20:00 13-го жовтня, а також повинні бути завершені різні проєкти з оперативної безпеки".

Генеральний штаб КНДР також наказав збройним силам усіх рівнів підготувати ретельні контрзаходи на випадок, якщо південнокорейські БпЛА спробують перетнути кордон.

Що передувало: Раніше КНДР заявляла, що Південна Корея нібито тричі запускала безпілотники в напрямку Пхеньяна і погрожувала застосувати силу у разі повторення таких польотів. Разом з тим військові Південної Кореї заявляють, що"не можуть підтвердити" факти таких польотів.