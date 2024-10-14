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КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей

Ольга ГлущенкоПонедельник, 14 октября 2024, 00:48
КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
Флаг КНДР, фото AFP via Getty Images

Северная Корея приказала своим артиллерийским подразделениям у границы с Южной Кореей быть в полной боевой готовности и усилила противовоздушную оборону якобы в ответ на возможное проникновение южнокорейских беспилотников.

Источник: Yonhap со ссылкой на KCNA

Детали: Как отмечается, Генеральный штаб Корейской народной армии отдал оперативный приказ артиллерийским подразделениям вблизи границы и подразделениям с важными огневыми задачами быть в полной огневой готовности.

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В приказе об оперативной готовности отмечается, что "восемь артиллерийских бригад, полностью вооруженных в соответствии со штатами военного времени, должны быть переведены в огневую готовность до 20:00 13-го октября, а также должны быть завершены различные проекты по оперативной безопасности".

Генеральный штаб КНДР также приказал вооруженным силам всех уровней подготовить тщательные контрмеры на случай, если южнокорейские БпЛА попытаются пересечь границу.

Что предшествовало: Ранее КНДР заявляла, что Южная Корея якобы трижды запускала беспилотники в направлении Пхеньяна и угрожала применить силу в случае повторения таких полетов. Вместе с тем военные Южной Кореи заявляют, что "не могут подтвердить" факты таких полетов.

КНДРЮжная Корея
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