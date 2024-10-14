Дії росіян на межі Донецької та Запорізької областей не вказують на масштабний наступ – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що окупанти відновили наступальні дії на межі Донецької та Запорізької областей і досягли деяких тактичних успіхів, проте наразі це не виглядає частиною масштабних оперативних наступальних зусиль.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначається, що російські війська нещодавно відновили наступальні дії на межі Донецької та Запорізької областей і досягли тактичних успіхів у локальних наступальних операціях, але ця активність поки що не виглядає як частина більш масштабних оперативних наступальних зусиль на підтримку ширшої російської наступальної операції в західній частині Донецької області.

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Дослівно ISW: "Ці тактичні успіхи не є результатом раптового чи несподіваного прориву російських військ".

Деталі: Експерти нагадують, що на початку жовтня російські війська активізувалися на ділянці фронту на заході Запорізької області поблизу Кам'янського (на південь від Степногірська), але ця активність поки що була обмеженою і призвела лише до незначних тактичних здобутків.

Разом з тим, зазначається в огляді, росіяни можуть знову активізуватися на менш активних ділянках фронту на півдні України, щоб відволікти увагу України від пріоритетних наступальних операцій Росії в Донецькій області, а також для того, щоб зафіксувати українські війська вздовж фронту на півдні України і не допустити передислокацію українських військ на Донеччину.

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Дослівно ISW: "Однак ISW не фіксував повідомлень про те, що російські війська проводять помітно масштабні наступальні операції на кордоні Донецької та Запорізької областей або накопичують живу силу і матеріальні засоби для посилених наступальних зусиль, порівнянних з російськими наступальними операціями на сході України.

Російські війська, навпаки, передислокували сили, які раніше перебували в прикордонній зоні Донецької і Запорізької областей та в інших місцях на півдні України, щоб відповісти на українське вторгнення в Курську".