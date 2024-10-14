Действия россиян на границе Донецкой и Запорожской областей не указывают на масштабное наступление – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что оккупанты возобновили наступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей и достигли некоторых тактических успехов, однако пока это не выглядит частью масштабных оперативных наступательных усилий.

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечается, что российские войска недавно возобновили наступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей и достигли тактических успехов в локальных наступательных операциях, но эта активность пока не выглядит как часть более масштабных оперативных наступательных усилий в поддержку более широкой российской наступательной операции в западной части Донецкой области.

Реклама:

Дословно ISW: "Эти тактические успехи не являются результатом внезапного или неожиданного прорыва российских войск".

Детали: Эксперты напоминают, что в начале октября российские войска активизировались на участке фронта на западе Запорожской области вблизи Каменского (к югу от Степногорска), но эта активность пока была ограниченной и привела лишь к незначительным тактическим достижениям.

Вместе с тем, отмечается в обзоре, россияне могут снова активизироваться на менее активных участках фронта на юге Украины, чтобы отвлечь внимание Украины от приоритетных наступательных операций России в Донецкой области, а также для того, чтобы зафиксировать украинские войска вдоль фронта на юге Украины и не допустить передислокации украинских войск в Донецкую область.

РЕКЛАМА:

Дословно ISW: "Однако ISW не фиксировал сообщений о том, что российские войска проводят заметно масштабные наступательные операции на границе Донецкой и Запорожской областей или накапливают живую силу и материальные средства для усиленных наступательных усилий, сопоставимых с российскими наступательными операциями на востоке Украины.

Российские войска, напротив, передислоцировали силы, которые ранее находились в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей и в других местах на юге Украины, чтобы ответить на украинское вторжение в Курске".