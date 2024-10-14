Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Действия россиян на границе Донецкой и Запорожской областей не указывают на масштабное наступление – ISW

Ольга ГлущенкоПонедельник, 14 октября 2024, 03:58
Действия россиян на границе Донецкой и Запорожской областей не указывают на масштабное наступление – ISW
карта ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что оккупанты возобновили наступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей и достигли некоторых тактических успехов, однако пока это не выглядит частью масштабных оперативных наступательных усилий.

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечается, что российские войска недавно возобновили наступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей и достигли тактических успехов в локальных наступательных операциях, но эта активность пока не выглядит как часть более масштабных оперативных наступательных усилий в поддержку более широкой российской наступательной операции в западной части Донецкой области.

Реклама:

Дословно ISW: "Эти тактические успехи не являются результатом внезапного или неожиданного прорыва российских войск".

Детали: Эксперты напоминают, что в начале октября российские войска активизировались на участке фронта на западе Запорожской области вблизи Каменского (к югу от Степногорска), но эта активность пока была ограниченной и привела лишь к незначительным тактическим достижениям.

Вместе с тем, отмечается в обзоре, россияне могут снова активизироваться на менее активных участках фронта на юге Украины, чтобы отвлечь внимание Украины от приоритетных наступательных операций России в Донецкой области, а также для того, чтобы зафиксировать украинские войска вдоль фронта на юге Украины и не допустить передислокации украинских войск в Донецкую область.

РЕКЛАМА:

Дословно ISW: "Однако ISW не фиксировал сообщений о том, что российские войска проводят заметно масштабные наступательные операции на границе Донецкой и Запорожской областей или накапливают живую силу и материальные средства для усиленных наступательных усилий, сопоставимых с российскими наступательными операциями на востоке Украины.

Российские войска, напротив, передислоцировали силы, которые ранее находились в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей и в других местах на юге Украины, чтобы ответить на украинское вторжение в Курске".

ISWДонецкая областьЗапорожская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину

"Укрэнерго" фиксирует рост потребления электроэнергии из-за обогревателей

Канада предоставит Украине пакет военной помощи на около $47 млн

Буданов: С 1 ноября 11 тысяч солдат из КНДР будут готовы воевать против Украины

Силы ПВО сбили 80 БпЛА над Украиной, 44 исчезли с радаров, еще около 10 остаются в воздухе

Лидеры ЕС заявили об остановке вступления Грузии в союз

Все новости...
ISW
ISW проанализировал рост экспорта из Индии подсанкционных товаров в Россию
ISW проанализировал последствия украинских ударов по складам боеприпасов в России
ISW: Наступление россиян на Донетчине может достичь кульминации в ближайшие месяцы
Последние новости
14:34
Разведка Эстонии: Участие солдат КНДР в войне не изменит ситуацию на фронте
14:31
СМИ: Россияне вернули тела 5 из 6 казненных на позиции "Зенит" военнопленных
14:30
Бундестаг принял пакет ужесточения миграционной политики и безопасности
14:20
В России уже находятся 1500 спецназовцев из КНДР – разведка Южной Кореи
14:11
Nokia сокращает почти 2000 рабочих мест в Китае
14:06
Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину
14:00
Подозревают отравление неизвестным веществом: в Ровно расследуют смерть 3-летнего мальчика
13:51
ФутболРеванш "Динамо" и черная метка от "Шахтера". Главные интриги 10 тура УПЛ
13:44
"Укрзализныця" выполнила часть работ по евроколеи Чоп-Ужгород
13:40
Воздушная тревога из-за атаки дронов РФ в Киевской области длилась более 14 часов – ОВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: