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ЦАХАЛ заявив про удар по командному пункту ХАМАСу

Ольга Глущенко Понеділок, 14 жовтня 2024, 06:28
ЦАХАЛ заявив про удар по командному пункту ХАМАСу
ізраїльські військові, ілюстративне фото: ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по терористах, які діяли в командно-контрольному центрі в районі Дейр-аль-Балаха в Секторі Гази.

Джерело: ЦАХАЛ

Деталі: За даними ізраїльських військових, командно-контрольний центр, який був розташований в будівлі, що раніше слугувала лікарнею "Шухада аль-Акса", використовувався терористами ХАМАСу для планування і здійснення терористичних атак проти військ ЦАХАЛу та Ізраїлю.

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Дослівно: "Перед нанесенням удару було вжито численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включаючи використання високоточних боєприпасів, повітряне спостереження і додаткову розвідку".

ІзраїльХАМАС
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