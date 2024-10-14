ЦАХАЛ заявив про удар по командному пункту ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по терористах, які діяли в командно-контрольному центрі в районі Дейр-аль-Балаха в Секторі Гази.

Джерело: ЦАХАЛ

Деталі: За даними ізраїльських військових, командно-контрольний центр, який був розташований в будівлі, що раніше слугувала лікарнею "Шухада аль-Акса", використовувався терористами ХАМАСу для планування і здійснення терористичних атак проти військ ЦАХАЛу та Ізраїлю.

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Дослівно: "Перед нанесенням удару було вжито численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включаючи використання високоточних боєприпасів, повітряне спостереження і додаткову розвідку".