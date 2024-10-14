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ЦАХАЛ заявил об ударе по командному пункту ХАМАСа

Ольга ГлущенкоПонедельник, 14 октября 2024, 06:28
ЦАХАЛ заявил об ударе по командному пункту ХАМАСа
израильские военные, иллюстративное фото: ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля нанесла удар по террористам, которые действовали в командно-контрольном центре в районе Дейр-аль-Балаха в Секторе Газа.

Источник: ЦАХАЛ

Детали: По данным израильских военных, командно-контрольный центр, который был расположен в здании, ранее служившем больницей "Шухада аль-Акса", использовался террористами ХАМАСа для планирования и осуществления террористических атак против войск ЦАХАЛа и Израиля.

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Дословно: "Перед нанесением удара были приняты многочисленные меры для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведку".

ИзраильХАМАС
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