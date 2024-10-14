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Запорізьку область за добу атакували 84 російських БпЛА різної модифікації

Анастасія ПроцПонеділок, 14 жовтня 2024, 07:18
Запорізьку область за добу атакували 84 російських БпЛА різної модифікації
Фото: Запорізька ОВА

За минулу добу окупанти завдали 177 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області, атакували населені пункти 84 безпілотниками різної модифікації.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: За словами Федорова, війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Темирівці.

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84 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.

Також 7 обстрілів з російських  РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку та Малу Токмачку. 

Окупанти завдали 82 артобстріли по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. 

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Пряма мова: "Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали".

Запорізька областьбезпілотники
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