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Запорожскую область за сутки атаковали 84 российских БпЛА различной модификации

Анастасия ПроцПонедельник, 14 октября 2024, 07:18
Запорожскую область за сутки атаковали 84 российских БпЛА различной модификации
Фото: Запорожская ОВА

За минувшие сутки оккупанты нанесли 177 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области, атаковали населенные пункты 84 беспилотниками различной модификации.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: По словам Федорова, войска РФ совершили 4 авиационных удара по Темировке.

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84 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

Также 7 обстрелов из российских РСЗО накрыли Лобково, Новоданиловку и Малую Токмачку.

Оккупанты нанесли 82 артобстрела по территории Лобково, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

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Прямая речь: "Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали".

Запорожская областьбеспилотники
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