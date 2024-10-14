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Опозиційні соціал-демократи лідирують у першому турі парламентських виборів у Литві

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцПонеділок, 14 жовтня 2024, 07:45
Опозиційні соціал-демократи лідирують у першому турі парламентських виборів у Литві
Ілюстративне фото: Getty Images

За результатами першого туру парламентських виборів у Литві, лідером є опозиційна Соціал-демократична партія, згідно з даними Головної виборчої комісії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на суспільний мовник LRT 

Деталі: Напередодні  у Литві проходив перший тур голосування на парламентських виборах. Як зазначив суспільний мовник, явка на виборах становила 52,06%.

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Соціал-демократи набрали понад 36% голосів виборців. За даними Центральної виборчої комісії, за них проголосували на 594 з 1 947 дільниць. Це дає їм 25 місць із 70 у багатомандатному виборчому окрузі.

Правляча партія "Союз Вітчизни-Литовські християнські демократи" на чолі з прем'єр-міністром Інгрідою Шимоніте знаходиться на другому місці – із 28%.

Партія "Зоря Нямунаса" на чолі з Ремігіюсом Жемайтайтісом отримала 12% виборців.

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Як відомо, до литовського Сейму обирається 141 депутат на чотирирічний термін – 71 в одномандатних округах і 70 в загальнонаціональному багатомандатному виборчому окрузі.

Цього року на виборах до Сейму балотувалися 1 740 політиків. Також 14 політичних партій та одна коаліція сформували списки кандидатів на виборах.

Другий тур виборів відбудеться 27 жовтня, коли більшість одномандатних округів проголосує за вибір між двома кандидатами-лідерами.

Нагадаємо:

Литвавибори
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