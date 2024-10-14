Опозиційні соціал-демократи лідирують у першому турі парламентських виборів у Литві
За результатами першого туру парламентських виборів у Литві, лідером є опозиційна Соціал-демократична партія, згідно з даними Головної виборчої комісії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на суспільний мовник LRT
Деталі: Напередодні у Литві проходив перший тур голосування на парламентських виборах. Як зазначив суспільний мовник, явка на виборах становила 52,06%.
Соціал-демократи набрали понад 36% голосів виборців. За даними Центральної виборчої комісії, за них проголосували на 594 з 1 947 дільниць. Це дає їм 25 місць із 70 у багатомандатному виборчому окрузі.
Правляча партія "Союз Вітчизни-Литовські християнські демократи" на чолі з прем'єр-міністром Інгрідою Шимоніте знаходиться на другому місці – із 28%.
Партія "Зоря Нямунаса" на чолі з Ремігіюсом Жемайтайтісом отримала 12% виборців.
Як відомо, до литовського Сейму обирається 141 депутат на чотирирічний термін – 71 в одномандатних округах і 70 в загальнонаціональному багатомандатному виборчому окрузі.
Цього року на виборах до Сейму балотувалися 1 740 політиків. Також 14 політичних партій та одна коаліція сформували списки кандидатів на виборах.
Другий тур виборів відбудеться 27 жовтня, коли більшість одномандатних округів проголосує за вибір між двома кандидатами-лідерами.
Нагадаємо:
- Вища виборча комісія Литви 20 вересня вирішила зняти з виборів до Сейму двох кандидатів, які не згадали у своїх анкетах про співпрацю з радянською спецслужбою – КДБ.
- Минулого року в Литві спалахнув скандал після публікації інформації про те, що у Сеймі працюють 20 колишніх членів Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС), і тільки двоє з них вказали про це в анкетах.
- А перед тим литовські журналісти дізнались, що членство в Компартії було і в чинного президента Гітанаса Науседи, хоча він це приховав.