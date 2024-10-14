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Оппозиционные социал-демократы лидируют в первом туре парламентских выборов в Литве

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПонедельник, 14 октября 2024, 07:45
Оппозиционные социал-демократы лидируют в первом туре парламентских выборов в Литве
Иллюстративное фото: Getty Images

По результатам первого тура парламентских выборов в Литве, лидером является оппозиционная Социал-демократическая партия, согласно данным Главной избирательной комиссии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на общественный вещатель LRT

Детали: Накануне в Литве проходил первый тур голосования на парламентских выборах. Как отметил общественный вещатель, явка на выборах составила 52,06%.

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Социал-демократы набрали более 36% голосов избирателей. По даннымЦентральной избирательной комиссии, за них проголосовали на 594 из 1 947 участков. Это дает им 25 мест из 70 в многомандатном избирательном округе.

Правящая партия "Союз Отечества-Литовские христианские демократы" во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните находится на втором месте – с 28%.

Партия "Заря Нямунаса" во главе с Ремигиюсом Жемайтайтисом получила 12% избирателей.

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Как известно, в литовский Сейм избирается 141 депутат на четырехлетний срок – 71 в одномандатных округах и 70 в общенациональном многомандатном избирательном округе.

В этом году на выборах в Сейм баллотировались 1 740 политиков. Также 14 политических партий и одна коалиция сформировали списки кандидатов на выборах.

Второй тур выборов состоится 27 октября, когда большинство одномандатных округов проголосует за выбор между двумя кандидатами-лидерами.

Напомним:

Литвавиборы
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