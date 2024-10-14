Генштаб: На фронті за добу відбулось 161 зіткнення, найбільше на Курахівському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 161 бойове зіткнення з окупантами, найбільше на Покровському і Курахівському напрямках.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Харківському напрямку точилися бої поблизу Стариці.

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На Куп’янському напрямку відбулося 19 боєзіткнень біля Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової.

На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 19 разів неподалік Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку точилося три бойових зіткнення у районах Часового Яру та Ступочок.

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На Торецькому напрямку окупанти атакували чотири рази неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 25 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 39 атак противника біля Желанного Другого, Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку ворог двічі наступав поблизу Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі безуспішно намагались потіснитиі підрозділи Сил оброни поблизу Роботиного та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку противник 8 разів намагався атакувати оборонні рубежі українців.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.