Генштаб: На фронте за сутки произошло 161 столкновение, больше всего на Кураховском направлении
За минувшие сутки на фронте произошло 161 боевое столкновение с оккупантами, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях.
Источник: Генштаб
Детали: На Харьковском направлении шли бои вблизи Старицы.
На Купянском направлении произошло 19 боестолкновений у Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой.
На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 19 раз неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского.
На Краматорском направлении происходило три боевых столкновения в районах Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении оккупанты атаковали четыре раза неподалеку Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении украинские защитники отбили 25 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово.
На Кураховском направлении Силы обороны отражали 39 атак противника у Желанного Второго, Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки.
На Времовском направлении враг дважды наступал вблизи Золотой Нивы.
На Ореховском направлении оккупанты трижды безуспешно пытались потеснить подразделения Сил обороны вблизи Роботино и Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении противник 8 раз пытался атаковать оборонительные рубежи украинцев.
На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.