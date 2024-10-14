Генштаб: На фронте за сутки произошло 161 столкновение, больше всего на Кураховском направлении

За минувшие сутки на фронте произошло 161 боевое столкновение с оккупантами, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: Генштаб

Детали: На Харьковском направлении шли бои вблизи Старицы.

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На Купянском направлении произошло 19 боестолкновений у Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 19 раз неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении происходило три боевых столкновения в районах Часового Яра и Ступочек.

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На Торецком направлении оккупанты атаковали четыре раза неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 25 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 39 атак противника у Желанного Второго, Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки.

На Времовском направлении враг дважды наступал вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении оккупанты трижды безуспешно пытались потеснить подразделения Сил обороны вблизи Роботино и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник 8 раз пытался атаковать оборонительные рубежи украинцев.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.