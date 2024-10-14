Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На фронте за сутки произошло 161 столкновение, больше всего на Кураховском направлении

Анастасия ПроцПонедельник, 14 октября 2024, 08:39
Генштаб: На фронте за сутки произошло 161 столкновение, больше всего на Кураховском направлении
Иллюстративное фото: Getty Images

За минувшие сутки на фронте произошло 161 боевое столкновение с оккупантами, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: Генштаб

Детали: На Харьковском направлении шли бои вблизи Старицы.

Реклама:

На Купянском направлении произошло 19 боестолкновений у Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 19 раз неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении происходило три боевых столкновения в районах Часового Яра и Ступочек.

РЕКЛАМА:

На Торецком направлении оккупанты атаковали четыре раза неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 25 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 39 атак противника у Желанного Второго, Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки.

На Времовском направлении враг дважды наступал вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении оккупанты трижды безуспешно пытались потеснить подразделения Сил обороны вблизи Роботино и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник 8 раз пытался атаковать оборонительные рубежи украинцев.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: США дадут $800 млн на производство дронов в Украине

Друзья зама Кличко завладели рядом объектов коммунальной недвижимости в Киеве – Bihus.Info

фото, видеоВ Судане сбили грузовой самолет с россиянами на борту – СМИ

инфографикаМолдова на референдуме выбрала вступление в ЕС: подсчитали 100% бюллетеней

"Обеспокоенный" бизнес предложил Кабмину, как быть с приостановленным бронированием

Глава Пентагона объявил о пакете помощи Украине на 400 миллионов долларов

Все новости...
Генштаб
Силы обороны отминусовали еще 1 260 оккупантов за сутки
На фронте горячее всего на Кураховском направлении – Генштаб
Россия обстреляла Украину более 4200 раз за сутки
Последние новости
21:06
Экономические новости 21 октября: в Укроборонпроме и Укрзализныце новые руководители, потребление электричества растет
21:05
Польша будет просить Украину показать тайные приложения к "плану победы"
20:56
Зеленский: США дадут $800 млн на производство дронов в Украине
20:49
Новый меморандум МВФ не предусматривает повышение тарифов на энергоносители - Минфин
20:43
Детекторы ИИ ошибочно обвиняют студентов в генерации текста
20:35
Друзья зама Кличко завладели рядом объектов коммунальной недвижимости в Киеве – Bihus.Info
20:35
фото, видеоВ Судане сбили грузовой самолет с россиянами на борту – СМИ
20:14
Не справилась с ПТСР: в Израиле девушка, пережившая нападение ХАМАС на фестиваль, покончила с собой
19:50
ВНИМАНИЕСбор на 10 средств РЭБ для Волков Да Винчи. Обращение Михаила Ткача
19:12
инфографикаМолдова на референдуме выбрала вступление в ЕС: подсчитали 100% бюллетеней
Все новости...
Реклама:
Реклама: