Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В РФ на аеродромі згорів транспортний літак Ту-134 – ГУР

Альона Мазуренко Понеділок, 14 жовтня 2024, 09:09
В РФ на аеродромі згорів транспортний літак Ту-134 – ГУР
скриншот

На російському військовому аеродромі "Орєнбурґ-2" спалили ворожий військово-транспортний літак Ту-134.

Джерело: Головне управління розвідки

Дослівно: "У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року на Росії згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил держави-агресора.

Реклама:

Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі "Орєнбурґ-2", де базувався Ту-134".

Деталі: Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони РФ.

Росіярозвідкааеродромавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ: 64 посадовці МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність

Зеленський: І Трамп, і Гарріс зможуть зробити "щось" щодо війни в Україні до січня

Зеленський очікує, що Україну запросять до НАТО в міжнародно визнаних кордонах

ЄС надасть Україні позику на 35 млрд євро з використанням російських активів – рішення Європарламенту

Київ економить газ: заступник Кличка сказав, коли дадуть тепло в оселі

фото, аудіоПравоохоронці інсценували вбивство одеського бізнесмена, якого замовили спецслужби РФ

Усі новини...
На Херсонщині росіяни вбили чоловіка, який їхав на мопеді: скинули вибухівку
Генштаб: На фронті за добу відбулось 161 зіткнення, найбільше на Курахівському напрямку
Росіяни 9 разів атакували КАБами прикордоння Сумщини
Росіяни вперше за 48 діб вночі не запускали по Україні "Шахеди"
Останні новини
16:59
ООН: Після початку повномасштабної війни населення України скоротилося на 10 мільйонів
16:58
Польща закриває консульство Росії в Познані
16:46
Мінекономіки визначило, за яку українську техніку вперше компенсують 15% вартості
16:20
У школах можуть заборонити російську мову на перервах: чи передбачені покарання для учнів
16:19
Організацію чемпіонату з гімнастики віддали маловідомій фірмі за 6 млн гривень – розслідування
16:17
СБУ: 64 посадовці МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність
16:15
У Чернівцях з'явиться новий індустріальний парк
16:02
БоксУсик відмовився від соцмереж на час підготовки до бою з Ф'юрі
15:55
У Польщі завершили ремонтні роботи на кладовищі воїнів УНР
15:54
У Львові затримали 48-річну жінку, яка пошкодила 39 могил на Личаківському кладовищі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: