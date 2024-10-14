В РФ на аеродромі згорів транспортний літак Ту-134 – ГУР

На російському військовому аеродромі "Орєнбурґ-2" спалили ворожий військово-транспортний літак Ту-134.

Джерело: Головне управління розвідки

Дослівно: "У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року на Росії згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил держави-агресора.

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Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі "Орєнбурґ-2", де базувався Ту-134".

Деталі: Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони РФ.