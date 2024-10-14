В РФ на аэродроме сгорел транспортный самолет Ту-134 – ГУР
Понедельник, 14 октября 2024, 09:09
На российском военном аэродроме "Оренбург-2" сожгли вражеский военно-транспортный самолет Ту-134.
Источник: Главное управление разведки
Дословно: "В ночь с 12 на 13 октября 2024 года на России сгорел самолет Ту-134, принадлежавший 117-му военно-транспортному авиаполку Вооруженных сил государства-агрессора.
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Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме "Оренбург-2", где базировался Ту-134".
Детали: Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны РФ.