В РФ на аэродроме сгорел транспортный самолет Ту-134 – ГУР

На российском военном аэродроме "Оренбург-2" сожгли вражеский военно-транспортный самолет Ту-134.

Источник: Главное управление разведки

Дословно: "В ночь с 12 на 13 октября 2024 года на России сгорел самолет Ту-134, принадлежавший 117-му военно-транспортному авиаполку Вооруженных сил государства-агрессора.

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Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме "Оренбург-2", где базировался Ту-134".

Детали: Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны РФ.