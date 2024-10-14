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Байден заявив про готовність США до діалогу з Росією, Китаєм і КНДР щодо ядерної загрози

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 14 жовтня 2024, 09:14
Байден заявив про готовність США до діалогу з Росією, Китаєм і КНДР щодо ядерної загрози
Байден. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю для вирішення питань ядерної безпеки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Байдена у вітальній заяві цьогорічних лауреатів Нобелівської премії миру

Деталі: Нобелівську премію миру у 2024 році присудили японській організації постраждалих від ядерного бомбардування Nihon Hidankyo за зусилля, спрямовані на створення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію свідчень того, що ядерну зброю більше ніколи не можна використовувати.

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Байден відзначив, що необхідно продовжувати рухатися вперед до того дня, коли можна остаточно і назавжди позбавити світ від ядерної зброї.

Тому, за його словами, Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю "без попередніх умов" щодо зменшення ядерної загрози. 

"Ні нашим країнам, ні світу не вигідно перешкоджати прогресу у скороченні ядерних арсеналів. Зменшення ядерної загрози важливе не всупереч небезпекам сучасного світу, а саме через них.

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Ці ядерні ризики підривають норми і домовленості, над якими ми колективно працювали, і йдуть всупереч з життєво важливою роботою сьогоднішніх Нобелівських лауреатів", – наголосив президент США.

Що передувало:

СШАБайденядерна зброя
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