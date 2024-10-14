Байден заявив про готовність США до діалогу з Росією, Китаєм і КНДР щодо ядерної загрози
Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю для вирішення питань ядерної безпеки.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Байдена у вітальній заяві цьогорічних лауреатів Нобелівської премії миру
Деталі: Нобелівську премію миру у 2024 році присудили японській організації постраждалих від ядерного бомбардування Nihon Hidankyo за зусилля, спрямовані на створення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію свідчень того, що ядерну зброю більше ніколи не можна використовувати.
Байден відзначив, що необхідно продовжувати рухатися вперед до того дня, коли можна остаточно і назавжди позбавити світ від ядерної зброї.
Тому, за його словами, Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю "без попередніх умов" щодо зменшення ядерної загрози.
"Ні нашим країнам, ні світу не вигідно перешкоджати прогресу у скороченні ядерних арсеналів. Зменшення ядерної загрози важливе не всупереч небезпекам сучасного світу, а саме через них.
Ці ядерні ризики підривають норми і домовленості, над якими ми колективно працювали, і йдуть всупереч з життєво важливою роботою сьогоднішніх Нобелівських лауреатів", – наголосив президент США.
Що передувало:
- На тлі дискусій на Заході щодо дозволу Києву бити далекобійною західною зброєю по цілях у Росії лідер РФ Володимир Путін заявив у вересні, що розширить умови, за яких його країна готова застосувати ядерну зброю.
- Генсек НАТО Марк Рютте закликав не слухати ядерні погрози Росії та підкреслив, що союзники зараз не бачать прямих ризиків застосування ядерної зброї.
- З понеділка, 14 жовтня, НАТО розпочинає свої щорічні ядерні навчання Steadfast Noon.