Байден заявив про готовність США до діалогу з Росією, Китаєм і КНДР щодо ядерної загрози

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю для вирішення питань ядерної безпеки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Байдена у вітальній заяві цьогорічних лауреатів Нобелівської премії миру

Деталі: Нобелівську премію миру у 2024 році присудили японській організації постраждалих від ядерного бомбардування Nihon Hidankyo за зусилля, спрямовані на створення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію свідчень того, що ядерну зброю більше ніколи не можна використовувати.

Реклама:

Байден відзначив, що необхідно продовжувати рухатися вперед до того дня, коли можна остаточно і назавжди позбавити світ від ядерної зброї.

Тому, за його словами, Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю "без попередніх умов" щодо зменшення ядерної загрози.

"Ні нашим країнам, ні світу не вигідно перешкоджати прогресу у скороченні ядерних арсеналів. Зменшення ядерної загрози важливе не всупереч небезпекам сучасного світу, а саме через них.

РЕКЛАМА:

Ці ядерні ризики підривають норми і домовленості, над якими ми колективно працювали, і йдуть всупереч з життєво важливою роботою сьогоднішніх Нобелівських лауреатів", – наголосив президент США.

Що передувало: