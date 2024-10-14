Байден заявил о готовности США к диалогу с Россией, Китаем и КНДР по ядерной угрозе

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей для решения вопросов ядерной безопасности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Байдена в приветственном заявлении нынешних лауреатов Нобелевской премии мира

Детали: Нобелевскую премию мира в 2024 году присудили японской организации пострадавших от ядерной бомбардировки Nihon Hidankyo за усилия, направленные на создание мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие больше никогда нельзя использовать.

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Байден отметил, что необходимо продолжать двигаться вперед к тому дню, когда можно окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия.

Поэтому, по его словам, Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей "без предварительных условий" по уменьшению ядерной угрозы.

"Ни нашим странам, ни миру не выгодно препятствовать прогрессу в сокращении ядерных арсеналов. Уменьшение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям современного мира, а именно из-за них.

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Эти ядерные риски подрывают нормы и договоренности, над которыми мы коллективно работали, и идут вразрез с жизненно важной работой сегодняшних Нобелевских лауреатов", – подчеркнул президент США.

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