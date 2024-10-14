Steadfast Noon: НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання
З 14 жовтня Альянс розпочинає щорічні тренування Steadfast Noon. Понад 60 літаків братимуть участь у відпрацюванні ядерних сценаріїв для забезпечення оборони країн НАТО.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: За інформацією зі штаб-квартири в Брюсселі, близько 2000 військовослужбовців з восьми баз ВПС будуть задіяні в навчаннях протягом наступних двох тижнів.
Маневри в повітрі передбачатимуть навчання за участю понад 60 літаків. До них входять сучасні винищувачі, здатні транспортувати ядерні бомби США, розміщені в Європі, бомбардувальники дальнього радіусу дії, а також літаки спостереження та літаки-заправники.
Цього року місцем проведення маневрів є бази ВПС у Бельгії та Нідерландах, а також повітряний простір над Великою Британією, Данією та Північним морем. Залучені літаки походять із 13 країн НАТО.
У НАТО наголошують, що Steadfast Noon не є реакцією на агресивну війну Росії проти України, і що бойова зброя не використовується.
Водночас навчання також повинні надіслати Москві чіткий сигнал про те, що НАТО готовий захистити себе ядерною зброєю у разі найгіршого сценарію.
"Ядерне стримування є наріжним каменем безпеки Альянсу. Steadfast Noon є важливим випробуванням ядерного стримування Альянсу та надсилає чітке повідомлення будь-якому супротивнику, що НАТО захищатиме та оборонятиме всіх членів Альянсу", – сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Нагадаємо:
- Раніше Рютте закликав не слухати ядерні погрози Росії та наголосив, що союзники зараз не бачать прямих ризиків застосування ядерної зброї.
- У ЄС, коментуючи ядерні погрози Путіна, заявили, що це ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки й вони не змінять позицію Брюсселя щодо продовження підтримки України.
- Російський лідер Володимир Путін перед цим заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.