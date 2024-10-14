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Steadfast Noon: НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання

Іванна Костіна, Анастасія ПроцПонеділок, 14 жовтня 2024, 09:51
Steadfast Noon: НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання
Ілюстративне фото: Getty Images

З 14 жовтня Альянс розпочинає щорічні тренування Steadfast Noon. Понад 60 літаків братимуть участь у відпрацюванні ядерних сценаріїв для забезпечення оборони країн НАТО.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За інформацією зі штаб-квартири в Брюсселі, близько 2000 військовослужбовців з восьми баз ВПС будуть задіяні в навчаннях протягом наступних двох тижнів.

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Маневри в повітрі передбачатимуть навчання за участю понад 60 літаків. До них входять сучасні винищувачі, здатні транспортувати ядерні бомби США, розміщені в Європі, бомбардувальники дальнього радіусу дії, а також літаки спостереження та літаки-заправники.

Цього року місцем проведення маневрів є бази ВПС у Бельгії та Нідерландах, а також повітряний простір над Великою Британією, Данією та Північним морем. Залучені літаки походять із 13 країн НАТО.

У НАТО наголошують, що Steadfast Noon не є реакцією на агресивну війну Росії проти України, і що бойова зброя не використовується. 

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Водночас навчання також повинні надіслати Москві чіткий сигнал про те, що НАТО готовий захистити себе ядерною зброєю у разі найгіршого сценарію. 

"Ядерне стримування є наріжним каменем безпеки Альянсу. Steadfast Noon є важливим випробуванням ядерного стримування Альянсу та надсилає чітке повідомлення будь-якому супротивнику, що НАТО захищатиме та оборонятиме всіх членів Альянсу", – сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте. 

Нагадаємо:

  • Раніше Рютте закликав не слухати ядерні погрози Росії та наголосив, що союзники зараз не бачать прямих ризиків застосування ядерної зброї. 
  • У ЄС, коментуючи ядерні погрози Путіна, заявили, що це ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки й вони не змінять позицію Брюсселя щодо продовження підтримки України.
  • Російський лідер Володимир Путін перед цим заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю. 

НАТОядерна зброя
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