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Steadfast Noon: НАТО начинает ежегодные ядерные учения

Иванна Костина, Анастасия ПроцПонедельник, 14 октября 2024, 09:51
Steadfast Noon: НАТО начинает ежегодные ядерные учения
Иллюстративное фото: Getty Images

С 14 октября Альянс начинает ежегодные тренировки Steadfast Noon. Более 60 самолетов будут участвовать в отработке ядерных сценариев для обеспечения обороны стран НАТО.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Истребители F-35A и бомбардировщики B-52 будут среди около 60 самолетов из 13 стран, которые примут участие в учениях.

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"В нестабильном мире жизненно важно, чтобы мы испытывали нашу оборону и укрепляли ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готов и способен ответить на любую угрозу", – сказал Рютте после встреч с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Все учения будут особенно сосредоточены на Великобритании, Северном море, а также Бельгии и Нидерландах", – добавил он.

Учения не предусматривают использование боевого оружия. Но около 2000 военнослужащих, которые примут участие в учениях, будут имитировать миссии, в которых военные самолеты несут американские ядерные боеголовки.

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Учения продлятся около двух недель.

Напомним:

  • Ранее Марк Рютте призвал не слушать ядерные угрозы России и акцентировал, что союзники сейчас не видят прямых рисков применения ядерного оружия.
  • В ЕС, комментируя ядерные угрозы Путина, заявили, что это еще одно свидетельство его безответственного поведения и они не изменят позицию Брюсселя относительно продолжения поддержки Украины.
  • Российский лидер Владимир Путин перед этим заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.

НАТОядерное оружие
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