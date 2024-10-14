Steadfast Noon: НАТО начинает ежегодные ядерные учения

С 14 октября Альянс начинает ежегодные тренировки Steadfast Noon. Более 60 самолетов будут участвовать в отработке ядерных сценариев для обеспечения обороны стран НАТО.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Истребители F-35A и бомбардировщики B-52 будут среди около 60 самолетов из 13 стран, которые примут участие в учениях.

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"В нестабильном мире жизненно важно, чтобы мы испытывали нашу оборону и укрепляли ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готов и способен ответить на любую угрозу", – сказал Рютте после встреч с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Все учения будут особенно сосредоточены на Великобритании, Северном море, а также Бельгии и Нидерландах", – добавил он.

Учения не предусматривают использование боевого оружия. Но около 2000 военнослужащих, которые примут участие в учениях, будут имитировать миссии, в которых военные самолеты несут американские ядерные боеголовки.

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Учения продлятся около двух недель.

Напомним: