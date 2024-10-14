Steadfast Noon: НАТО начинает ежегодные ядерные учения
С 14 октября Альянс начинает ежегодные тренировки Steadfast Noon. Более 60 самолетов будут участвовать в отработке ядерных сценариев для обеспечения обороны стран НАТО.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Истребители F-35A и бомбардировщики B-52 будут среди около 60 самолетов из 13 стран, которые примут участие в учениях.
"В нестабильном мире жизненно важно, чтобы мы испытывали нашу оборону и укрепляли ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готов и способен ответить на любую угрозу", – сказал Рютте после встреч с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Все учения будут особенно сосредоточены на Великобритании, Северном море, а также Бельгии и Нидерландах", – добавил он.
Учения не предусматривают использование боевого оружия. Но около 2000 военнослужащих, которые примут участие в учениях, будут имитировать миссии, в которых военные самолеты несут американские ядерные боеголовки.
Учения продлятся около двух недель.
Напомним:
- Ранее Марк Рютте призвал не слушать ядерные угрозы России и акцентировал, что союзники сейчас не видят прямых рисков применения ядерного оружия.
- В ЕС, комментируя ядерные угрозы Путина, заявили, что это еще одно свидетельство его безответственного поведения и они не изменят позицию Брюсселя относительно продолжения поддержки Украины.
- Российский лидер Владимир Путин перед этим заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.