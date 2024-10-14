Politico: У ЄС підозрюють, що Орбан зриває кредит на $50 млрд для України через підтримку Трампа

Видання Politico із посиланням на проінформованих співрозмовників пише, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовляється схвалити продовження санкцій проти РФ, що ускладнить виділення $50 млрд кредиту Україні коштом російських заморожених активів, щоб допомогти кандидату у президенти США Дональду Трампу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Нещодавно Угорщина вирішила до президентських виборів у США не схвалювати рішення ЄС, яке є важливим для участі США у кредиті G7 для України, який гаситимуть з заморожених російських активів.

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Як зазначило видання, наразі Вашингтон наполягає на тому, що ЄС має продовжити терміни продовження санкцій щонайменше до 36 місяців.

Згідно з нинішніми правилами, санкції ЄС мають бути продовжені кожні шість місяців.

Хоча всі інші лідери виступають за продовження періоду продовження санкцій до 36 місяців, як просили США, Орбан відмовляється.

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Відповідно до правил, будь-які зміни до санкційного режиму повинні схвалити усі 27 країн-членів.

"Якщо ми не вирішимо це (шляхом продовження терміну дії санкцій. – Ред.), це коштуватиме ЄС – в тому числі Угорщині – більше грошей", – зауважив один анонімний дипломат ЄС.

Витрати для європейських країн – включно з Угорщиною – були б вищими, ніж якби були залучені й США. Однак для Орбана, як зазначено у публікації, для угорського прем’єра це невелика ціна, а перевагою для нього є те, що він "придбає добру волю" кандидата-республіканця.

"Їм (Угорщині. – Ред.) байдуже, чи доведеться Європі платити більше. Йдеться про допомогу Трампу", – сказав інший дипломат ЄС.

Якщо Брюссель і Вашингтон спільно погодяться на кредит, кандидат від Республіканської партії, якого можуть переобрати, буде пов'язаний з ним на довгий час. Але якщо виділення коштів Києву схвалять без США, у Трампа не буде такого зобов'язання, йдеться у публікації.

Нагадаємо: Йдеться про план кредиту для України обсягом $50 млрд, узгоджений лідерами G7, який буде погашатися внаслідок прибутку від інвестування заморожених російських активів – тому для Києва це буде фактично позика без необхідності повернення.

У межах плану ЄС має надати 35 млрд євро, а решту – інші країни "сімки". Для Сполучених Штатів важливо, щоб Євросоюз змінив період перегляду і продовження накладених санкцій з теперішніх 6 місяців на більш тривалий – аби гарантувати, що російські активи залишатимуться замороженими.

Довідково: Блокада Угорщини стосується саме цього рішення всередині ЄС, а не рішення щодо надання "європейської" частини кредиту.

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