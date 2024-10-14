Politico: В ЕС подозревают, что Орбан срывает кредит на $50 млрд для Украины из-за поддержки Трампа

Издание Politico со ссылкой на информированных собеседников пишет, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается одобрить продление санкций против РФ, что усложнит выделение $50 млрд кредита Украине за счет российских замороженных активов, чтобы помочь кандидату в президенты США Дональду Трампу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Недавно Венгрия решила до президентских выборов в США не одобрять решение ЕС, важное для участия США в кредите G7 для Украины, который будут гасить за счет замороженных российских активов.

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Как отметило издание, сейчас Вашингтон настаивает на том, что ЕС должен продлить сроки продления санкций как минимум до 36 месяцев.

Согласно нынешним правилам, санкции ЕС должны быть продлены каждые шесть месяцев.

Хотя все другие лидеры выступают за продление периода продления санкций до 36 месяцев, как просили США, Орбан отказывается.

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Согласно правилам, любые изменения санкционного режима должны одобрить все 27 стран-членов.

"Если мы не решим это (путем продления срока действия санкций. – Ред.), это будет стоить ЕС – в том числе Венгрии – больше денег", – отметил один анонимный дипломат ЕС.

Расходы для европейских стран – включая Венгрию – были бы выше, чем если бы были привлечены и США. Однако для Орбана, как указано в публикации, это небольшая цена, а преимуществом для него является то, что он "приобретет добрую волю" кандидата-республиканца.

"Им (Венгрии. – Ред.) безразлично, придется ли Европе платить больше. Речь идет о помощи Трампу", – сказал другой дипломат ЕС.

Если Брюссель и Вашингтон совместно согласятся на кредит, кандидат от Республиканской партии, которого могут переизбрать, будет связан с ним на долгое время. Но если выделение средств Киеву одобрят без США, у Трампа не будет такого обязательства, говорится в публикации.

Напомним: Речь идет о плане кредита для Украины объемом $50 млрд, согласованном лидерами G7, который будет погашаться за счет прибыли от инвестирования замороженных российских активов – поэтому для Киева это будет фактически заем без необходимости возврата.

В рамках плана ЕС должен предоставить 35 млрд евро, а остальное – другие страны "семерки". Для Соединенных Штатов важно, чтобы Евросоюз изменил период пересмотра и продления наложенных санкций с нынешних шести месяцев на более длительный – чтобы гарантировать, что российские активы будут оставаться замороженными.

Справочно: Блокада Венгрии касается именно этого решения внутри ЕС, а не решения о предоставлении "европейской" части кредита.

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