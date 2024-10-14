Єврокомісія застерегла Польщу від односторонньої відмови у наданні мігрантам притулку

У Єврокомісії заявили, що наміри Польщі в односторонньому порядку відмовляти в наданні притулку мігрантам загрожують порушенням зобов'язань країни в галузі прав людини.

Джерело: речник Європейської комісії у коментарі виданню Politico, пише "Європейська правда"

Деталі: Речник Європейської комісії повідомив, що країни-члени "мають міжнародні зобов'язання і зобов'язання ЄС, в тому числі зобов'язання забезпечити доступ до процедури надання притулку".

Реклама:

Авторитарний лідер Білорусі Александр Лукашенко, один з найближчих союзників російського очільника Владіміра Путіна, активно заохочує потенційних шукачів притулку приїжджати в країну, а білоруські силовики допомагають доставити їх до польського кордону і відмовляються прийняти їх назад.

Пряма мова: "Ми повинні працювати над європейським рішенням – таким, яке буде стійким до гібридних атак Путіна і Лукашенка, не ставлячи під загрозу наші цінності".

Деталі: Речник заявив, що криза, яка призвела до того, що лише цього року кордон з Польщею перетнули щонайменше 26 тисяч людей з Близького Сходу та Африки, показує, що "ми не можемо дозволити Росії та Білорусі використовувати наші власні цінності, включно з правом на притулок, проти нас і підривати наші демократичні системи".

РЕКЛАМА:

Передісторія: